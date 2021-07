The Walking Dead s'offre un trailer pour son ultime saison

Au milieu d'une Comic-Con@Home sans grand éclat, AMC était au rendez-vous pour mettre à l'honneur la onzième et ultime saison de sa série phare. Pour présenter cette nouvelle salve d'épisodes, la chaîne a offert un trailer de 3 minutes aux fans de The Walking Dead.

Après la guerre contre les Chuchoteurs, il est temps pour les survivants de se regrouper et reconstruire Alexandria alors que Daryl, Carol, et surtout, Negan et Maggie devront faire abstraction des querelles et tensions pour affronter les menaces encore présentes. À ce sujet, la bande annonce n'oublie pas d'envoyer une bonne dose de zombies et d'offrir un aperçu des Reapers, au sein desquels un personnage pourrait d'ailleurs faire son retour. Le Commonwealth, qui devrait constituer un point important de l'intrigue de fin, est évidemment à l'honneur dans ce trailer avec un aperçu de Mercer et plusieurs plans du lieu.

D'ailleurs, la showrunner Angela Kang a annoncé qui jouera la Gouverneure Pamela Milton du Commonwealth, à savoir l'actrice Laila Robins récemment aperçue dans The Boys. De son côté, Josh Hamilton interprètera Lance Hornsby, autre personnage de cette communauté.

La saison 11 de The Walking Dead débutera le 22 août prochain sur AMC et sur OCS en US+24. On rappelle que cette conclusion de la série se fera en 24 épisodes avec une diffusion en 3 parties, pour se terminer courant 2022.