Résumé et palmarès des Eisner Awards 2021

La soirée d'hier était marquée par l'ouverture de la seconde édition de la Comic-Con@Home, remplaçant digital de la San Diego Comic Con depuis l'année dernière. S'il n'y a pas grand chose à retenir de ce qui était la grand-messe de la pop-culture avant la crise sanitaire, la convention est encore le moment où les Eisner Awards sont décernés aux professionnels de l'industrie de la bande dessinée et les résultats de l'édition 2021 y ont été révélés hier soir.

Parmi les récompenses les plus prestigieuses, James Tynion IV a devancé Jeff Lemire, Chip Zdarsky ou encore Ed Brubaker pour le prix de Meilleur scénariste récompensant son travail sur bon nombre de séries. L'auteur derrière les aventures actuelles de Batman a enchainé les succès avec des ventes et des critiques incroyables sur ces divers projets, parfaitement illustrés par le phénomène Something is Killing the Children ou ces autres titres The Department of Truth, Wynd ou The Nice House on the Lake. De son côté, Michael Allred a été récompensé comme Meilleur dessinateur/encreur pour son travail sur Bowie : Stardust, Raygun & Moonage Daydreams alors que le prix de Meilleur scénariste/artiste a été décerné à Junji Ito pour Remina et Venus in the Blind Spot. Peach Momoko a, quant à elle, été élue Meilleure artiste de couverture pour ses très nombreuses participations chez bon nombre d'éditeurs l'année passée.

Concernant les publications, Usagi Yojimbo de Stan Sakai chez IDW a été sacré Meilleure série régulière pendant que Superman's Pal Jimmy Olsen de Matt Fraction et Steve Lieber a été choisi comme Meilleure série limitée et Meilleure publication humoristique. DC Comics repart avec deux autres récompenses pour l'ouvrage Superman Smashes the Klan de Gene Luen Yang et Gurihiru : Meilleure adaptation d'un autre medium et Meilleure publication pour enfants (9-12 ans). Marvel n'est pas en reste car son titre Black Widow de Kelly Thompson et Elena Casagrande a remporté le prix de la Meilleure nouvelle série face à de gros morceaux indés tels que Crossover, The Department of Truth, Killadelphia et We Only Find Them When They're Dead.

Voici le palmarès complet :

Meilleure série régulière : Usagi Yojimbo (IDW)

Meilleure série limitée : Superman's Pal Jimmy Olsen (DC)

Meilleure nouvelle série : Black Widow (Marvel)

Meilleur scénariste : James Tynion IV, Something is Killing the Children, Wynd (BOOM! Studios), Batman (DC), The Department of Truth (Image), Razorblades (Tiny Onion)

Meilleur scénariste/artiste : Junji Ito, Remina, Venus in the Blind Spot (VIZ Media)

Meilleur dessinateur/encreur ou meilleure équipe : Michael Allred, Bowie : Stardust, Raygun & Moonage Daydreams (Insight Editions)

Meilleur artiste multimédia : Anand RK/John Pearson, Blue in Green (Image)

Meilleure artiste de couverture : Peach Momoko, Buffy the Vampire Slayer #19, Mighty Morphin #2, Something Is Killing the Children #12, Power Rangers #1 (BOOM! Studios), DIE!namite, Vampirella (Dynamite), The Crow: Lethe (IDW), Marvel Variants (Marvel)

Meilleure coloriste : Laura Allred, X-Ray Robot (Dark Horse), Bowie : Stardust, Raygun & Moonage Daydreams (Insight Editions)

Meilleur lettreur : Stan Sakai, Usagi Yojimbo (IDW)

Meilleur comics digital : Friday, par Ed Brubaker et Marcos Martin (Panel Syndicate)

Meilleur nouvel album graphique : Pulp, par Ed Brubaker et Sean Phillips (Image)

Meilleure réimpression d'album graphique : Seeds and Stems, par Simon Hanselmann (Fantagraphics)

Meilleur numéro/one-shot : Sports is Hell (Koyama Press)

Meilleure anthologie : Menopause: A Comic Treatment, édité par MK Czerwiec (Graphic Medicine/Pennsylvania State University Press)

Meilleure histoire courte : "When the Menopausal Carnival Comes to Town", par Mimi Pond dans Menopause : A Comic Treatment

Meilleure publication pour petits : Our Little Kitchen, par Jillian Tamaki (Abrams Books for Young Readers)

Meilleure publication pour enfants : Superman Smashes the Klan (DC)

Meilleure publication pour adolescents : Dragon Hoops, par Gene Luen Yang (First Second/Macmillan)

Meilleure publication humoristique : Superman's Pal Jimmy Olsen (DC)

Meilleure oeuvre inspirée de la réalité : Kent State: Four Dead in Ohio, par Derf Backderf (Abrams)

Meilleure publication biographique : The Loneliness of the Long Distance Cartoonist, par Adrian Tomine (Drawn & Quarterly)

Meilleure adaptation d'un autre medium : Superman Smashes the Klan (DC)

Meilleure édition américaine d'une oeuvre internationale : Goblin Girl, par Moa Romanova, traduit par Melissa Bowers (Fantagraphics)

Meilleure édition américaine d'une oeuvre asiatique : Remina, par Junji Ito, traduit par Jocelyne Allen (VIZ Media)

Meilleur(e) projet/collection d'archives - strips : The Flapper Queens: Women Cartoonists of the Jazz Age, édité par Trina Robbins (Fantagraphics)

Meilleur(e) projet/collection d'archives - comic books : The Complete Hate, par Peter Bagge, édité par Eric Reynolds (Fantagraphics)

Meilleur contenu journalistique traitant des comics : Women Write About Comics, édité par Nola Pfau et Wendy Browne

Meilleur livre traitant des comics : Invisible Men: The Trailblazing Black Artists of Comic Books, par Ken Quattro (Yoe Books/IDW)

Meilleur travail universitaire : The Content of Our Caricature: African American Comic Art and Political Belonging, par Rebecca Wanzo (New York University Press)

Meilleur design de publication : The Loneliness of the Long-Distance Cartoonist, designé par Adrian Tomine et Tracy Huron (Drawn & Quarterly)