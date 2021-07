Baisse de tarif pour les publications Vestron à partir de septembre

Non, non, on ne s'est pas trompé. Il ne s'agit pas d'une augmentation de tarif mais bien d'une baisse de tarif. C'est l'éditeur lui-même qui a annoncé la chose sur sa page facebook. Le pourquoi du comment ? De très bonnes ventes notamment sur les titres REVOLUTION, M.A.S.K., Transformers vs Transformers et Cobra Kai ainsi qu'une renégociation des frais d'impression.

Dans les faits, les albums Transformers série dérivée et série parallèle prévus à 17 passeront à 15 (ceux de la série principale resteront à 17 pour 144 à 160 pages). Tous les albums Power Rangers de 96 à 144 pages seront lissés à 16 (la série Unlimited, les one-shots et les Tie-Ins). Le prochain Infestation : Lovecraft montera à 176 pages pour 18 au lieu de 160 pour 20 etc.

Bref, une excellente nouvelle pour les lecteurs de comics et, plus particulièrement, pour les amateurs du travail fourni par l'éditeur depuis bientôt trois ans. Pour avoir plus d'informations, c'est par ici.