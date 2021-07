Josh Segarra (Arrow) rejoint la série TV She-Hulk

Un Ancien acteur du ArrowVerse de la CW va faire le saut chez la concurrence, du côté de Marvel Studios et Disney+. Il est annoncé que Josh Segarra rejoint le casting de la série TV She-Hulk. Malheureusement, le rôle qui lui a été attribué reste pour le moment secret.

L'acteur a interprété le personnage d'Adrian Chase dans la série Arrow, qui sera ensuite devenu le vilain connu sous le nom de Prometheus. On l'a également croisé dans les séries Orange is the New Black, FBI, et AJ and the Queen , et dans les films Trainwreck et Overboard.

She-Hulk verra Tatiana Maslany interprété Jennifer Walters/She-Hulk, dans ce qui devrait être une comédie juridique. La série portée par Jessica Gao n'a pas encore de date de diffusion, même si ce ne sera sans doute pas avant 2022.