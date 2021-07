[Review VF] Star Wars Tome 1 : La voie du destin

La review du jour est un titre proposé par Panini Comics. Il s'agit de Star Wars Tome 1 : La voie du destin. Le numéro est écrit par Charles Soule et est dessiné par Jesus Saiz et Luke Ross. Il est sorti le 23 juin pour 20 euros. Il contient les titres US Star Wars: Empire Ascendant (2020) 1 (I) et Star Wars (2020) 1-6.

"Je suis ton père". Avec ces quatre mots, Dark Vador a bouleversé l'univers de Luke Skywalker. Cette nouvelle série explore les conséquences des derniers instants du film L'Empire contre-attaque, dans des aventures inédites !

Tu l'as peut-être oublié, Chewbacca, mais Han est entre les mains de Boba Fett.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait de bon ton de situer l'oeuvre dans l'univers Star Wars. Pour le coup, ce n'est pas bien dur puisque nous sommes tout simplement après l'Empire contre-attaque... du genre tout de suite après. Si vous avez donc vu ne serait-ce que la trilogie originale (ou si c'est la seule trilogie que vous appréciez), vous pouvez donc vous procurer et comprendre ce comics sans aucun problème.

Concernant le titre en lui-même, il est bien dans la lignée du film précédent et ce, grâce à plusieurs points. Avant toute chose, l'auteur a bien cerné l'essence de chacun des personnages. Pas une seule fois on se dit "j'imagine mal ce personnage dire ceci ou cela". Non, les personnages sont bien écrits et parfaitement respectés. Ensuite, ces derniers sont également bien marqués par ce qui s'est passé dans le film précédent. Ainsi, nous avons un Luke marqué (pour ne pas dire dévasté) par la révélation de la fin du film. Même pour chose pour Lando qui a encore énormément de mal à s'intégrer à la team Solo. Enfin, vous avez également quelques clins d'oeil et autres références directes à ce qui s'est passé auparavant. On peut penser à C3PO qui parle du fait qu'il ait été mis en pièces ou tout simplement au retour du personnage de Lobot.

A côté de cela, il y a une bonne quantité d'action, un humour bien dosé (tant sur la quantité que sur la lourdeur des blagues) ainsi que des dialogues de qualité. En plus des personnages que nous connaissons, vous avez également la mise en avant de nouveaux personnages plutôt intéressants. En tête, vous trouverez la commandante. Le personnage n'a rien de révolutionnaire mais il n'en reste pas moins bien écrit et possède un caractère bien tranché.

Vador m'a dit quelque chose sur la cité des nuages. Si c'est vrai, il vaut peut-être mieux que je ne devienne pas un jedi.

Pour ce qui est de la partie graphique, les dessins sont tout bonnement incroyables. Les visages des personnages, les décors, les vaisseaux, les batailles spatiales... Tout est soigné. Ajoutez à cela une colorisation efficace et une mise en scène bien pensée et vous avez un résultat final pour le moins bluffant. Plusieurs planches sortent du lot avec, en tête, la toute dernière qui est très jolie et, surtout, pleine d'espoir.

Pour ce qui est des covers, c'est la même chose. La cover de Star Wars : L'écho de la victoire est superbe. Leia est extrêmement ressemblante. Les autres covers sont également très bonnes bien qu'elles fassent plus "comics" tandis que celle de Star Wars : L'écho de la victoire fait plus affiche de film.

En bonus, vous trouverez les biographies des auteurs ainsi qu'une variant cover d'Adam Hughes.