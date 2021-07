Marvel Studios ouvre son mini studio d'animation

D'autres projets en plus de What If...?

Alors que la série TV What If...? est la prochaine à débarquer sur Disney+, le mois prochain, il semblerait que ce tournant vers l'animation engagé par Marvel Studios ne se limite pas à cette série. C'est en effet la productrice exécutive Victoria Alonso qui a confirmé qu'un petit studio allait ouvrir au sein du plus grand, consacré exclusivement aux projets d'animation.

Nous allons avoir notre branche animation et notre mini studio, et il y aura de nouveaux projets qui en sortiront. Nous sommes très enthousiastes par rapport à l'animation, qui est mon premier amour.

On ne sait pas encore quels seront les autres projets animés à voir le jour, mais les possibilités sont énormes au sein du MCU, avec pourquoi pas des films et pas seulement des séries. Nous savons en tout cas qu'une saison 2 à What If...? est déjà en production.

What If...?, qui proposera des versions alternatives des grands évènements du MCU, débutera le 11 août prochain.