Vampirella se marie pour ses 50 ans

Dynamite Entertainment annonce un gros évènement pour boucler la célébration des 50 ans du personnage de Vampirella, puisque celle-ci va se marier ! Cela se déroulera dans le numéro 25 de la série actuelle, écrite par Christopher Priest et dessinée par Ergun Gunduz. Et son époux sera autre que... Dracula ?!

Le numéro sortira le 20 octobre prochain, en voici le synopsis :

Est-ce que la fille de Drakulon peut échapper à son destin ? Un mystérieux et innoncent jeune homme est frappé par une terrible prophécie. Il pourrait bien être la résurrection du seul et unique Dracula. Mais ayant l'opportunité de briser la malédiction avec le pouvoir de l'amour, Vampirella forge un lien de sang pour sauver sa vie et sa destinée.