Marvel annonce son Halloween Comic Book Extravaganza

La maison des idées va également participer à la folie Halloween qui semble s'être emparée des éditeurs américains. Marvel annonce le Halloween Comic Book Extravaganza, mais il n'y aura pas d'horreur à l'horizon, puisqu'il s'agira d'une réimpression de numéros individuels (issues), parmi les plus populaires de l'année 2021.

Quatre numéros au programme, qui ont été soigneusement sélectionnés pour servir de points d'entrées, et être accessibles à tous les lecteurs.

Trois débuts de série avec Miles Morales: Spider-Man #1, Hawkeye #1 et Star Wars: The High Republic #1, et un numéro qui sert de point d'entrée dans la série Daredevil, avec le 28, qui voit Elektra endosser le costume du héros sans peur.

L'opération se déroulera le 27 octobre, seulement dans les comic shops participants, avec des numéros qu'il faudra sans doute commander à l'avance.