DC contre les vampires dans une nouvelle maxi-série

Batman et Green Arrow vont mener la charge contre les vampires à partir d'octobre, et ce pour douze numéros, dans une maxi-série intitulée DC Vs Vampires. Elle sera écrite par Matthew Rosenberg et James Tynion IV, et dessinée par Otto Schmidt, qui signe également la couverture du premier numéro.

Le titre sera hors-continuité, comme a pu l'être un DCeased par exemple. Voici le synopsis de la série, qui sortira le 26 octobre, pour la période d'Halloween.