[Zap' MDCU] Sorties du 07/07/2021: X-Men

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 7 juillet ! Chez Marvel, on a été voir le relaunch de X-Men par Gerry Duggan et Pepe Larraz et on continue de suivre Hellions et Runaways. Chez DC Comics, on a testé Justice League Inifnity, et on poursuit la lecture de Suicide Squad, Crime Syndicate, Wonder Girl, Green Lanterns et the Nice House on the Lake. Chez Image, on reste à fond dans la mini-série Geiger et on a jeté un oeil à Skybound X et on a été lire le premier numéro de Fight Girls de Frank Cho chez AWA.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Polarity Ecrit par Geoffrey Thorne Dessiné par Tom Raney & Marco Santucci Couverture de Bernard Chang





(1) Geiger Chapter 4 Ecrit par Geoff Johns Dessiné par Gary Frank Couverture de Gary Frank

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Chapter 1: In Threes Ecrit par Gerry Duggan Dessiné par Pepe Larraz Couverture de Pepe Larraz





(1) Part 1: Weary Travelers Ecrit par Zeb Wells Dessiné par Roge Antonio Couverture de Stephen Segovia





(1) Prelude to Sinister War Ecrit par Nick Spencer Dessiné par Federico Vicentini Couverture de Mark Bagley

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Book 2 Ecrit par James Tynion IV Dessiné par Alvaroi Martinez Bueno Couverture de Alvaroi Martinez Bueno





(1) Earth-3 Part 1 Ecrit par Robbie Thompson Dessiné par Eduardo Pansica, Julio Ferreira & Dexter Soy Couverture de Eduardo Pansica





(1) Homecoming Part 2 Ecrit par Joëlle Jones Dessiné par Joëlle Jones Couverture de Joëlle Jones





(1) The Crack'd Mirror Part 1 Ecrit par J.M. DeMatteis & James Tucker Dessiné par Ethen Beavers Couverture de Francis Manapul

