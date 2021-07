[Review VF] Aleister & Adolf

La review du jour est un titre proposé par Vestron. Il s'agit de Aleister & Adolf. Le numéro est écrit par Douglas Rushkoff et est dessiné par Michael Avon Oeming. Il est sorti en avril pour 16.95 euros.

Basé sur des faits réels, l'histoire cachée d'Alesister Crowley et comment il a influencé la marche du monde. Un album dessiné par Michael Avon Oeming (Powers, Mice Templar), écrit par l'essayiste Douglas Rushkoff. Rituels sexuels magiques, Sigils, techniques de contrôle de l'esprit, influence des pouvoirs occultes sur la politique et le sort de notre société moderne... Les thèmes abordés dans cette BD vont vous retourner la tête. L'histoire, inspirée de faits réels, raconte comment la GrandeBretagne et les États-Unis ont utilisé l'occultiste Aleister Crowley, membre influent de l'Ordre hermétique de l'Aube Dorée, dans leur combat contre le Troisième Reich... et ce qui s'est passé ensuite.

C'est l'homme le plus vicieux du monde contre le dictateur le plus diabolique de l'histoire dans une lutte apocalyptique pour l'âme de l'humanité, à travers un champ de bataille chaotique et symbolique ! Placez vos paris ! Votre siège au bord du ring pour attend... Grant Morrison

Aleister et Adolf... Avec un titre pareil, on peut s'attendre à tout et à n'importe quoi. C'est exactement ce que nous avons eu. Et le pire, c'est qu'il s'agit là d'un compliment. Ici, le principe est, finalement, assez simple. Il s'agit ni plus ni moins d'une leçon de symbolisme entouré de folklore typique. C'est très bien écrit, très bien représenté et en même temps, cela met mal à l'aise. Les rituels vont très loin tant visuellement grâce, notamment, à la composition des images. Il y a un délire réel / non-réel hallucinatoire très souvent utilisé et qui rend les planches assez bluffantes. Ajoutez à cela une certaine tendance à l'utilisation du sang et du sexe et vous avez des scènes qui ne laissent pas indifférent.

A côté de tout ce délire spirituel, nous avons également pas mal de débats qui sont soulevés si on y réfléchit bien. Des débats amenés intelligemment et à travers de bons dialogues. En somme, un titre clairement à part et qui devrait surprendre plus d'un lecteur. Le seul point négatif résiderait peut-être dans la présentation du nazisme. A voir le synopsis, on s'attend presque à un combat psychologique contre l'armée allemande. Or, ce n'est pas vraiment le cas. Ici, le nazisme est plus utilisé en temps que repère historique (sans compter le fait qu'il y a mille histoires sur la fascination nazie pour l'occultisme). Mais il n'est pas souligné de manière évidente quelles sont les décisions prises par l'un et qui ont vraiment mis l'autre à mal. Un fait qui s'explique néanmoins par le fait que l'on veuille plus donner une dimension réaliste au récit plutôt que de le plonger tout entier dans la fiction.

Le plan marchait. Les anglais déterminaient les pires choix stratégiques pour Hitler, puis Crowley concevait un charabia astrologique pour mettre ces choix à exécution. Il menait les nazis droit dans le mur.

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est assez incroyable. Ils apportent énormément à l'ambiance générale. A première vue, ils peuvent paraître assez sommaire mais si on les étudie de plus près, on ne peut que saluer la composition des cases ou encore le jeu des ombres. L'utilisation du noir et du blanc est sans doute le meilleur choix pour ce type d'oeuvre qui, pour le coup, sublime les scènes de rituels.

En bonus, vous avez une présentation de l'oeuvre de Grant Morrison, les biographies des auteurs, un carnet de croquis ainsi que des notes.