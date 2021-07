Le trailer de la première saison de la série What If...?

Les séries Marvel Studios continuent de s'enchainer, et alors que Loki se terminera la semaine prochaine, c'est la série d'animation What If...? qui prendra le relais, dès le 11 août. L'adaptation du célèbre concept lancé par Marvel dans les années 70 se dote d'un nouveau trailer, qui dévoile de nombreux nouveaux éléments.

La série proposera des versions variantes des personnages et des évènements qui se sont déroulés au sein du MCU. On y voit notamment Killmonger changer le destin de Tony Stark , Peggy Carter devenir Captain, ou encore T’Challa (qui signera la dernière apparition de Chadwick Boseman) ne jamais être Black Panther , mais devenir le Star-Lord des Ravagers menés par Yondu. Le tout narré par le Gardien Uatu.