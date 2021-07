Urban Comics annonce ses trois Urban Limited pour 2021

Après Batman: Last Knight on Earth et Doomsday Clock, trois nouveaux récits vont avoir droit au traitement Urban Limited, pour la fin de l'année. Cette collection deluxe propose de magnifiques ouvrages, au grand format, numérotés et limités à 1500 exemplaires. Rejoignent donc cette collection trois titres estampillés Batman , avec Trois Jokers, Année Un et White Knight.

Batman : Trois Jokers sera la grosse nouveauté de l'année, dont l'édition classique sortira le 1er octobre. Un récit de Geoff Johns et Jason Fabok qui réglera le mystère des fameux trois Jokers différents, lancé il y a plus de cinq ans maintenant. Il sera à 49 euros.

Batman : White Knight est l'un des plus gros succès de ces dernières années. Ce titre hors-continuïté de Sean Murphy a séduit par son pitch et son univers graphique. Cette version de luxe sera proposée à 59 euros.

Enfin, un classique de chez classique, avec le bijou Batman: Année Un, de Frank Miller et David Mazzucchelli. L'origine moderne du Chevalier Noir , déjà éditée à de nombreuses reprises par Urban Comics, aura encore droit un nouvel écrin, qui coûtera 69 euros.

Les trois albums seront disponibles à partir du 3 décembre 2021.