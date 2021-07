Fin des contrats multi-films chez Marvel Studios

Au moment de réellement se lancer et construire son univers partagé, le fameux MCU, Marvel Studios avait verrouillé ses acteurs star avec des contrats de plusieurs films. On pense notamment aux six films de Chris Evans, ou encore les neuf signés par Samuel L. Jackson et Sebastian Stan. Désormais, Kevin Feige confirme que l'approche est très différente, alors que le MCU est sur sa lancée et entame sa phase 4.

Cela a beaucoup attiré l'attention à l'époque, avec je crois Scarlett, Hemsworth et Evans et Sam Jackson. Ça varie désormais. Ça varie, de projet en projet, de casting en casting. Vraiment, ce que nous voulons sont des personnes qui viennent, sont enthousiastes de prendre part à l'univers, et enthousiastes d'avoir l'occasion de faire plus de choses, par opposition au fait d'être contractuellement contraints de le faire.

Une approche qui semble un petit peu plus risquée, sachant que le MCU fonctionne en saga de plusieurs films, mais qui semble fonctionner pour le moment. On peut prendre l'exemple de Chris Hemsworth, qui a resigné pour Thor: Love & Thunder, alors que son contrat était rempli, comme les autres Avengers originaux. Ou Tom Holland, qui a aussi rempli son contrat avec le prochain Spider-Man , mais a déjà fait part de son envie de rester.