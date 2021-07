Marvel Studios a eu du mal à trouver des scénaristes pour WandaVision

S'il y a eu un concept original et une approche déroutante dans les produits Marvel Studios, c'était bien la série WandaVision, qui a lancé le passage du MCU vers le petit écran. Les premiers épisodes étaient entièrement inspirés d'anciennes sitcoms américaines, une idée qui n'a pas été simple à réaliser, confie Kevin Feige lors d'une interview.

Ce dernier révèle que cette idée lui est venue parce qu'il regardait ce genre de sitcoms durant les productions de films comme Avengers: Infinity War, et qu'il était séduit par les "mensonges réconfortants" qu'elles délivrent. Il a alors décidé de transposer ce concept à WandaVision. Mais trouver des scénaristes qui partageraient sa vision des choses, n'a pas été tâche facile.

Donc comment on utilise ça pour raconter l'histoire de Wanda et Vision, et Wanda tout particulièrement ? La vérité c'est que l'on a rencontré beaucoup de personnes qui ne comprenaient tout simplement pas le truc. Donc avoir une idée est une chose. Trouver des personnes qui partagent une passion pour cette idée et sont capables de la concrétiser est encore autre chose.

C'est finalement Jac Schaeffer qui a aura pris les commandes de la série, ce qui n'était pas une évidence dès le départ.

En fait, Jac travaillait sur Black Widow à ce moment-là. Nous avions d'autres réunions, et à un moment, je ne sais plus après combien de réunions c'était, peut-être trois ou quatre réunions avec d'autres scénaristes, un certain nombre d'entres eux nous disaient : "Vous savez, on adore vraiment ces personnages. Mais la sitcom. Vous avez vraiment besoin de l'élément de sitcom ? Et si on abandonnait l'idée de sitcom ? Peut-être qu'on retrouverait l'essentiel."

Alors le fait que, entre temps, sur un autre plateau de Marvel Studios, Jac en entendait parler et était enthousiaste par rapport au haut potentiel d'échec du concept -- ce qui est souvent comme ça que naissent les meilleures idées -- c'était génial.