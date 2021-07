[Review VF] Bodycount

La review du jour est un titre proposé par Vestron. Il s'agit de Bodycount. Le numéro est écrit par Kevin Eastman et est dessiné par Simon Bisley. Il est sorti le 25 juin pour 17.95 euros.

Teenage Hardcore Thrashy Turtles…

Kevin Eastman et Simon Bisley, deux artistes légendaires et le duo le plus bad-ass de l’univers des Tortues Ninja : RAPHAEL et CASEY JONES réunis pour un comic-book d’action hyper violent, grotesquement gore et dangereusement dingue… Un album incontournable pour les grands fans des TMNT et tous les nostalgiques des comics bourrins et allumés des 90’s !

Réservé à un public averti.



Demeuré inédit en France pendant 25 ans, véritable légende urbaine, le sulfureux classique “grindhouse-style” arrive chez Vestron, meilleur que jamais. Inspirés par les déviances du mythique magazine HEAVY METAL et les films over-the-top de John Woo, Eastman et Bisley présentent une version trashy/thrashy/abusivement violente des Tortues Ninja dans un bouillonnant bain de sang jouissif et éclaboussant de fun dérangé.



Après ROBOCOP vs. TERMINATOR par Frank Miller et Walt Simonson, Vestron ramène un autre comic-book CULTE des 90’s demeuré jusqu’ici inédit en France !

J'ai l'air d'un golio. Un golio déguisé en clochard.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le titre Bodycount, traduisible par "nombre de victimes", n'est pas usurpé. L'histoire est simple : on cherche à assassiner une femme, Casey et Raphael sont pris dans le feu de l'action, dont les assassins s'en prennent aussi à Casey et à Raphael. Voilà. Pour le reste, il n'y a que de l'action. Bodycount est en fait un savant mélange de flingues, de gros bras et de sang. Eastman a lui-même décrit son titre comme étant une "aventure faite pour le fun" et qui est sur "le podium des histoires tordues" (ndlr : et il est difficile de le contredire...). Bref, comme il le dit lui-même, vous avez ici "cent pages de boucheries".

Bref, il est important de souligner quelque chose à propos de cette oeuvre. Elle est présentée comme étant une histoire incontournable pour les fans des TMNT et pour les nostalgiques des comics bourrins des années 90. Sur ce point, nous allons plutôt dire qu'elle est faite pour les nostalgiques des comics bourrins des années 90 et, qu'en parallèle, vous avez deux personnages de l'univers des TMNT. Cela serait tout de même plus correct.

Tête de con ! Tas de chiasse ! J'en ai marre que tu nous tires dessus !

Pour ce qui est de la partie graphique, il n'y a aucun doute possible, nous sommes bien dans les années 90. Nous y retrouvons les nombreux codes, le découpage... et ses défauts. En tête, on notera une grande tendance à l'exagération. Les muscles de certains personnages qui sont tels qu'ils rendent les personnages difformes ou, une fois encore, les marques de violence présentes à chacune des pages. Et autant dire que si vous êtes jeune et que vous n'avez absolument pas connu cette période, vos yeux risquent de piquer un petit peu. La cover est géniale et plutôt révélatrice de l'oeuvre.

Pour ce qui est des bonus, ils sont très intéressants dans le sens où Eastman parle de l'envers du décor tout en dévoilant quelques planches crayonnées.