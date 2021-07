[Review VF] Fantastic Four : Antithèse

Un petit évènement chez Marvel avec le retour du dessinateur de légende Neil Adams, qui signe une saga complète sur l’équipe des Quatre Fantastiques, au côté de Mark Waid. Les quatre numéros de cette mini-série Antithèse sont publiés dans ce volume par Panini Comics, ainsi que deux anciens numéros en bonus, qui mettent à nouveau la lumière sur le travail d’Adams et Waid, séparément cette fois.

Pour cette série évènement, les deux auteurs mettent les petits plats dans les grands et nous proposent une saga, certes courte, mais aux enjeux assez énormes. On y retrouve tout ce qui fait la grandeur de la mythologie de la première famille de l’univers Marvel, ainsi que ses personnages et vilains les plus connus. Ça commence d’emblée dans le feu de l’action avec Annihilus et la zone négative, pour se diriger vers le Surfeur d’Argent et Galactus, avant de réserver encore bien d’autres surprises. Si on a par moment la désagréable impression que les auteurs tombent légèrement dans la surenchère, essayant de signer un blockbuster à la hauteur des attentes, il faut malgré tout avouer que l’ensemble se tient bien, l’intrigue et les retournements sont cohérents et maitrisés. Les lecteurs réguliers des Fantastic Four sont habitués aux grandes sagas cosmiques et aux grands enjeux, ils ne seront pas du tout gênés ou dépaysés. Et si la conséquence négative réside dans le fait que cela manque parfois de finesse et de développement, les aspects positifs prennent significativement le dessus, comme le fait d’avoir une lecture fun et très agréable à suivre. Cette mini-série nous propose également des idées et des concepts nouveaux, assez originaux, des choses que l’on n’a pas encore vues et qui pourtant touchent au cœur de la mythologie de la franchise. On peut, à la limite, simplement regretter qu’il n’y ait pas eu plus de place pour les explorer et les développer encore plus, notamment pour tout ce qui tourne autour du nouveau vilain présenté.

Si l’histoire est imaginée par les deux auteurs, le scénario est bien l’œuvre de Mark Waid. Le scénariste connaît plutôt bien les Quatre Fantastiques (comme on le voit dans le deuxième numéro bonus du tome), et le prouve une nouvelle fois ici. Au-delà de la mythologie de la franchise, dont on voit de nombreux éléments apparaître dans ces quatre numéros, c’est aussi et surtout au niveau de la dynamique de la famille, et du développement des personnages, que Waid fait mouche. Des prises de bec puériles entre Ben et Johnny, aux doutes de Reed sur ses capacités intellectuelles, jusqu’au plaidoyer de Sue pour sa famille ; on retrouve les personnages que l’on aime et les personnalités qu’on leur connait bien. C’est même un vrai tour de force de pouvoir aborder tous ses aspects individuels, et de groupe, en seulement quatre numéros, au milieu de toute la folie ambiante qui s’empare de cette histoire. Cela participe aussi à rendre ce one-shot très accessible. Il y a quelques repères temporels pour se placer dans la grande histoire des 4F, mais c’est un récit totalement indépendant, qui demande seulement de connaître un peu la mythologie de l’équipe pour pouvoir l’apprécier pleinement sans trop de soucis.

L’attrait principal du numéro, c’est bien évidemment la présence de Neil Adams au dessin, qui a produit bien trop peu de choses pour Marvel durant sa grande carrière. Il a l’occasion de se rattraper ici et c’est un pur plaisir. Le trait d’Adams est toujours aussi spectaculaire, que ce soit dans les grandes séquences d’action dans l’espace, ou les scènes plus intimistes entre personnages. Les pages nous explosent littéralement au visage et participent à rendre cette mini-saga méga épique. On retrouve une petite touche old school pas du tout désagréable dans le découpage des planches et le séquençage de l’action, mais avec une narration moderne et rudement efficace. On notera également le super travail de l’encreur Mark Farmer, qui met parfaitement en valeur le travail d’Adams. Ainsi que les couleurs de Laura Martin, qui apportent juste le contraste qu’il faut entre sobre et épique, évitant, une nouvelle fois, de tomber dans la surenchère.

Concernant les deux numéros bonus, on ne peut s’empêcher de penser qu’ils ne sont présents que pour justifier le prix de l’album. C’est agréable de voir une autre histoire Marvel signée Neil Adams, mais un numéro d’X-Men sorti de nulle part n’a pas vraiment sa place dans ce volume consacré au Quatre Fantastiques. C’est déjà un peu plus cohérent pour le second numéro, qui nous offre un joli portrait de l’équipe, sous la plume de Mark Waid à nouveau. Mais ce ne sont pas des récits inédits en France, et ne valent pas forcément que l’on dépense plus pour lire une mini-série originellement en quatre numéros.