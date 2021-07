[Preview VO] Extreme Carnage Alpha #1

Malgré le sort qu'il a subi lors d'Absolute Carnage, le symbiote porté par Cletus Kasady est de retour dans l'univers Marvel ! Phillip Kennedy Johnson et Manuel Garcia relancent Carnage dans Extreme Carnage Alpha , une maxi-série en huit numéros, dont voici la preview et le synopsis du premier, qui sort le 7 juillet.

Alors que les choses continuent de se décanter après les évènements majeurs de la saga King in Black, Eddie Brock et son fils, Dylan, ne seront pas les seuls à devoir s'adapter à un nouvelle normalité. Au sein du collectif nommé Life Foundation, les symbiotes Scream, Phage, Riot, Lasher et Agony tentent de reconcilier les intentions nobles de leurs hôtes avec leur soif de sang.

Les symbiotes de la Life Foundation ne sont pas les seuls ayant un rôle à jouer dans cette histoire, et ils ne sont pas les seuls symbiotes qui se trouvent réinventés après King in Black. Ils ont un aîné qui pourrait bien être réinventé lui aussi : CARNAGE.