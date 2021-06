Tobias Menzies serait en négociation pour le rôle de Sinestro

Selon le site The Illuminerdi , l'acteur Tobias Menzies, connu pour ses rôles d'Edmure Tully dans Game of Thrones et du prince Phillip dans The Crown, serait en pourparler pour interpréter le rôle de Thaal Sinestro dans la série Green Lantern de HBO Max.

Il y a quelques mois, une description du personnage avait fait surface en ligne, avec en plus une fourchette d'âge pour le casting : la production chercherait un acteur ayant la quarantaine. Pour l'instant ça semble correpsondre au profil de l'acteur britannique, qui a travers ses différents rôles, s'est vu jouer le héros comme le méchant de l'histoire. Et pour jouer un personnage aussi ambivalent que le Lantern de Korugar , ça peut être utile.

Selon cette même description, Sinestro sera encore un Green Lantern au début de la série, sans doute pour pouvoir assister à sa déchéance qui mènera à la création du Sinestro Corps.

Pour l'instant rien d'officiel, mais avec une production qui a commencé depuis peu, on devrait en savoir plus dans un futur pas si lointain. Ce qu'on sait pour sûr, c'est que la série sortira sur HBO Max, avec Jeremy Irvine (Alan Scott), Finn Wittrock (Guy Gardner) et Seth Grahame-Smith aux commandes pour une date de sortie encore inconnue.