Début de tournage en avril pour la série Green Lantern

En dehors des séries liées aux films comme Peacemaker et le prequel à The Batman , il y a une autre série DC qui arrive sur HBO Max et qui n'est liée à aucun film ou univers déjà existant, à savoir celle consacrée au Corps des Green Lantern. Et ça s'active de ce côté puisque qu'il semblerait que le tournage débutera le 12 avril prochain à Los Angeles. C'est en tout cas ce que révèle le site productionlist.com.

Cette série reste pour le moment assez mystérieuse, on ne connait notamment aucun acteur ou actrice engagés sur le projet, même si on sait que les personnages de Jessica Cruz et Simon Baz devraient être au centre de l'histoire. Ils seront également accompagnés par des apparitions de Guy Gardner et d'Alan Scott.

Le showrunner est Seth Grahame-Smith (qui était un moment sur le projet de film Flash ), en duo avec Marc Guggenheim pour l'écriture, ce dernier ayant déjà co-écrit le film Green Lantern de 2011. Greg Berlanti, à la tête du ArrowVerse, fait également partie de la production, pour une première saison qui devrait faire 10 épisodes.