La recherche de l'acteur pour incarner Sinestro dans Green Lantern a débuté

Pour ceux qui avaient encore un doute sur le sujet, on peut à présent affirmer sans trop se tromper que le personnage de Sinestro sera bien présent dans Green Lantern, la future série HBO Max. En effet, le descriptif pour trouver l'acteur a été dévoilé. Comme vous pourrez le constater, nous ne sommes pas bien loin de la version comics du personnage.

Voici l'annonce qui a été passée :

Thaal Sinestro (homme, la quarantaine, aucune ethnie précise : le plus grand des Green Lanterns, Sinestro s'apparence à un moine guerrier, la personnification de la grâce sous pression. Il sert en tant que commandant stratégique pour le Corps et tous les Lanterns suivent ses ordres sans poser de question. Bien qu'il soit vénéré pour sa volonté et sa sagesse inégalées, un destin plus sombre contredit son comportement par ailleurs zen.

Alors, pensez-vous que le rôle est fait pour vous ?