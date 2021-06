[Zap' MDCU] Sorties du 23/06/2021: Spawn Universe

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 23 juin! Chez DC Comics, on a testé un oeil à Infinite Frontier, Checkmate et Wonder Woman: Black & Gold et on continue de suivre Justice League et Wonder Woman. Chez Image Comics, c'est la conclusion de Stray Dogs qui a retenu notre attention mais on a aussi lu le gros one-shot Spawn's Universe.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Bad Dog Ecrit par Tony Fleecs Dessiné par Trish Forstner Couverture de Tony Fleecs & Trish Forstner





(2) Infinite Frontier Part 1 Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Xermanico Couverture de Mitch Gerads

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Prisms Part 5 / Visions of Fate Ecrit par Brian Michael Bendis / Ram V Dessiné par David Marquez / Xermanico Couverture de David Marquez





(1) Afterworlds Part 5 / Young Diana: Hero Worship Ecrit par Becky Cloonan & Michael Conrad / Jordie Bellaire Dessiné par Andy MacDonald / Paulina Ganucheau Couverture de Travis Moore





(1) Checkmate Part 1 Ecrit par Brian Michael Bendis Dessiné par Alex Maleev Couverture de Alex Maleev

LES GRANDS DE L'INDé