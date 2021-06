[Review VF] Loki : Le Dieu tombé sur Terre

La review du jour est un titre proposé par Panini Comics. Il s'agit de Loki : Le Dieu tombé sur Terre. Le numéro est écrit par Daniel Kibblesmith et est dessiné par Oscar Bazaldua et Andy MacDonald. Il est sorti le 9 juin pour 17 euros. Il contient les titres US War of the Realms: Omega (Loki) et Loki (2019) 1-5.

Loki. Le fils adoptif d'Odin. Traitre envers tout ce qui souffle de l'air, chaud ou froid.

L'approche de Loki : Le Dieu tombé sur Terre est assez différente de celles des autres titres. Ici, l'intérêt est de placer Loki en Roi des géants mais, en même temps, de lui donner des sujets qui le méprisent au plus au point. Un synopsis qui permet de placer Loki dans une position pour le moins délicate (ndlr : et soyons honnête, c'est dans cette position qu'on le préfère). Dans le même ordre d'idée, le synopsis permet également de mettre en avant le thème de la responsabilité, ce qui, au passage, soulèvera des débats très intéressants.

Loki : Le Dieu tombé sur Terre est surprenant à plus d'un titre. Ceci est notamment dû à l'écriture du scénariste qui est parfaitement maîtrisée. Avant toute chose, il y a une certaine recherche de l'exactitude. Un trait de caractère attribué à Loki qui lui donne beaucoup de relief tout en mettant d'autres caractéristiques du personnage en avant comme lorsqu'il dit "les gens ne font pas la différence entre semer la malice et s'amuser" ou encore lorsqu'il dit "Ce n'est pas l'épée qui a tué le roi Laufey. Non, je l'ai tué. L'épée a aidé". De plus, cette recherche de l'exactitude n'alourdit absolument pas la lecture. Le ton reste léger et la lecture est agréable avec des moments qui sont même très drôles.

En fait, le seul point négatif réside dans le fait que le fil rouge est, finalement, très peu présent. Nous n'avons pas toujours l'impression que nous allons bien d'un point A à un point B. Nous n'irons pas jusqu'à dire que nous sommes dans une suite de scénettes, mais se recentrer sur l'intrigue de temps à autre aurait été appréciable.

Moi ? Tuer ? Vous me blessez, madame ! Je n'ai rien à voir avec ce terrible accident !

Pour ce qui est de la partie graphique, le résultat final est bon que cela soit au niveau du dessin ou de la colorisation. La mise en scène est également bonne tout comme le découpage qui est plutôt efficace. En fait, le seul défaut concernant les décors qui sont inexistants. Il n'y a pas vraiment d'autre mot. Enfin, les covers sont plutôt bonnes également avec, notamment, la cover du numéro 2.

En bonus, vous trouverez les variant covers ainsi que les biographies des auteurs.