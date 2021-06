J.J. Abrams lance une sÃ©rie sur Madame Xanadu pour HBO Max

Un nouveau projet de série adaptée de la Justice League Dark est en préparation du côté de Warner Bros. et HBO Max. On sait que J.J. Abrams est à la tête de plusieurs projets du genre, respectant les termes du contrat signé entre Bad Robot et WarnerMedia, avec notamment une série sur Constantine et un film sur Zatanna . Et c'est un autre personnage qui rejoint le petit écran en solo avec Madame Xanadu. Intitulée Madame X, la série est portée par Angela Robinson, qui a été choisie par Abrams comme productrice éxecutive et scénariste du projet.

Le personnage a été créé en 1978 par David Michelinie, Val Mayerik et Michael William Kaluta, dans les pages de Doorway to Nightmare #1. Elle est souvent comparée à la fée Viviane de la légende arthurienne, et est une sorcière puissante, douée de clairvoyance, immortelle, et ayant un sixième sens pour la magie. Elle a précèdemment été incarnée à la télévision par Jeryl Prescott, dans la série Swamp Thing, qui n'aura connu qu'une saison.

Le projet n'est qu'en développement pour le moment, il ne s'agit donc pas d'un feu vert officiel d'HBO Max pour le lancement de cette série.