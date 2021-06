[Sorties Comics] Vendredi 25 Juin

Vestron



Teenage Hardcore Thrashy Turtles…



Kevin Eastman et Simon Bisley, deux artistes légendaires et le duo le plus bad-ass de l’univers des Tortues Ninja : RAPHAEL et CASEY JONES réunis pour un comic-book d’action hyper violent, grotesquement gore et dangereusement dingue… Un album incontournable pour les grands fans des TMNT et tous les nostalgiques des comics bourrins et allumés des 90’s !

Réservé à un public averti.



Demeuré inédit en France pendant 25 ans, véritable légende urbaine, le sulfureux classique “grindhouse-style” arrive chez Vestron, meilleur que jamais. Inspirés par les déviances du mythique magazine HEAVY METAL et les films over-the-top de John Woo, Eastman et Bisley présentent une version trashy/thrashy/abusivement

violente des Tortues Ninja dans un bouillonnant bain de sang jouissif et éclaboussant de fun dérangé.



Après ROBOCOP vs. TERMINATOR par Frank Miller et Walt Simonson, Vestron ramène un autre comic-book CULTE des 90’s demeuré jusqu’ici inédit en France !

Prix : 17.95€