DC annonce Black Manta et Aqualad pour septembre

Il y a quelques jours, Bleeding Cool parlait de deux futurs titres qui se déroulent dans l'univers d'Aquaman. Leurs informations se confirment puisque DC Comics a officiellement annoncé deux mini-séries en 6 numéros pour septembre 2021 : Black Manta et Aquaman : The Becoming.

Pour la première fois, l'ennemi numéro 1 d'Arthur Curry obtient un titre solo. Il sera écrit par Chuck Brown (Bitter Root) et dessiné par Valentine De Landro (Bitch Planet). A la recherche d'un certain métal dans les profondeurs sous-marines, il devra affronter un nouveau vilain nommé Devil Ray qui souhaite devenir le plus grand bad guy des océans.

Le second titre sera consacré, lui, à Jackson Hyde, autrement appelé Aqualad. Déjà mis en lumière dans la récente anthologie DC Pride, l'éditeur va poursuivre la mise en avant du héros dans sa propre mini-série écrite par Brandon Thomas et Diego Olortegui. Petit à petit, la série va rapprocher Jackson Hyde du titre d'Aquaman, qu'il a d'ailleurs fini par adopter dans les récentes publications Future State.

Les auteurs seront également présents sur le one-shot anniversaire pour les 80 ans d'Aquaman publié en août prochain. Leurs segments d'histoire devraient donc servir d'introduction aux séries qui seront donc lancées le mois suivant. Les numéros 1 de Black Manta et Aquaman : The Becoming auront droit à une sublime couverture connectée de Francis Manapul.