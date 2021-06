[Review VF] Strange Academy Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Panini Comics. Il s'agit de Strange Academy tome 1. Le numéro est écrit par Skottie Young et est dessiné par Humberto Ramos. Il est sorti le 12 mai pour 10 euros. Il contient les titres US Strange Academy (2020) 1-6.

Stephen Strange s'est finalement résolu à faire ce qu'il a toujours évité pendant des décennies : ouvrir une école pour les jeunes sorciers. De jeunes talents venus du monde entier convergent donc vers la Nouvelle-Orléans, ils vont y étudier les Arts Mystiques avec Strange, Frère Vaudou, la Sorcière Rouge , Magie ou encore Hellstrom. Mais de nombreuses menaces mystiques mettent en péril l'école qui a peu de chances d’accueillir plusieurs générations d’élèves…

Je suis le Dr Vaudou et je vous souhaite la bienvenue à la Strange Academy.

Derrière Strange Academy se cache en réalité une idée très simple : la magie est de retour donc des gamins/ados se découvrent des dons de magiciens donc il faut les encadrer donc il faut une école. Un synopsis qui n'est pas sans rappeler sur certains points l'univers X-Men mais également, sur d'autres points, celui d'Harry Potter (comme d'habitude quoi).

A ce titre, nous allons suivre une bande de jeunes qui vont faire leurs premiers pas au sein de ladite école. D'un côté, l'auteur s'en sort plutôt bien. Il prend le temps de développer ses personnages et de lever, au fur et à mesure, le voile sur ce nouvel univers. D'un autre côté, il y a BEAUCOUP de personnages (dont certains sont quand même très anecdotiques) et l'intrigue a tendance à faire du surplace. Du coup, votre atrait avec le titre va essentiellement dépendre de ce que vous cherchez en lisant ce titre. Si vous voulez une lecture simple, sans prise de tête et au ton très léger (le genre de lecture que l'on ramène au bord de la piscine), vous frappez à la bonne porte. A l'inverse, si vous cherchez quelque chose de plus sérieux ou même si vous avez du mal avec Harry Potter, ce titre vous donnera sans doute déjà plus de mal. Après, le tome est à 10 euros... Et ce n'est que le tome 1... On peut donc espérer qu'il ne s'agit là que d'une grosse introduction qui va mettre en place quelque chose de plus solide pour la suite. La réponse tombera sans doute avec le tome 2.

Tout se paie. Créer quelque chose, c'est enlever quelque chose ailleurs.

Côté graphismes, Humberto Ramos prouve une fois encore qu'il est un artiste complet. Le fait que l'oeuvre ait une dimension enfantine sur certains aspects fait ressortir toute la force du trait du dessinateur qui est parfaitement accompagné par la colorisation. La mise en scène et le design des personnages sont travaillés et apportent également beaucoup à la composition de chacune des planches. Certaines cases sont parfois un peu trop "chargées" mais cela reste de l'ordre du détail. Bonnes covers.

En bonus, vous trouverez les variant covers ainsi que les biographies des auteurs.