[Review VF] Plunge

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Plunge, écrit par Joe Hill et dessiné par Stuart Immonen. Il est sorti le 28 mai pour 16 euros. Il contient les titres US Plunge #1-6.

Au lendemain d'un tsunami, on détecte au large du détroit de Béring le signal de détresse du Derleth, un navire d'exploration scientifique... disparu depuis 40 ans. Le biologiste marin Moriah Lamb rejoint l'équipe de remorqueurs d'épaves missionnée par Rococo International, un groupe privé très intéressé par la cargaison du Derleth. De même qu'il est heureux que les mystères de l'univers soient inaccessibles à l'entendement humain, certains secrets devraient quant à eux rester immergés dans les abysses du cercle arctique.

Le capitaine a tendance à faire de la tachycardie quand il est près de quoi que ce soit qui ressemble vaguement à une femelle.

Joe Hill avait fait des merveilles il y a quelques années avec Locke and Key et dernièrement avec Basketfull of heads. Une ingéniosité sans bord, une maîtrise du suspense et une bonne dose d'horreur sans pour autant tomber dans la démesure pourraient très bien le décrire. Des qualités que l'on retrouve une fois encore pour son oeuvre Plunge. Une fois encore, l'auteur place d'abord des pièces de puzzles puis met en place différents éléments à suspense avant de basculer dans l'horreur. Il y a donc une montée en puissance et une évolution de l'ambiance générale de l'oeuvre. En somme, un récit bien construit. Seule la fin est, peut-être, un peu plus faible.

Côté dialogue, il y a également de très bonnes choses. Les répliques sont bonnes et certains lignes font même sourire (des répliques appréciables tant par la qualité de leur écriture que par le caractère des différents personnages imaginés par Hill ). Et autant dire que ces points étaient importants dans le sens où il y a tout de même beaucoup à lire.

C'est... pas... grave... si tu... veux... crier... Moriah...

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est plutôt bonne. Les dessins sont bons et la colorisation des qualités. Le design des créatures est à saluer tout comme l'ensemble de la mise en scène. Le résultat final est impressionnant notamment grâce à la volonté d'Immonen d'apporter beaucoup de soin et de détails à ses dessins. Une approche qui rend les cases horrifiques d'autant plus fortes.

En bonus, vous trouverez les variant covers, des déclarations de Joe Hill , une interview de ce dernier et de Stuart Immonen ainsi que leur biographie.