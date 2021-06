[Sorties Comics] Vendredi 04 Juin

Urban Comics



Pas de note

À treize ans, Lois Lane est accro aux réseaux sociaux, et plus particulièrement aux challenges en tous genres que l'on trouve sur Internet. Alors pourquoi ne pas apporter sa pierre à l'édifice en créant sa propre chaîne de vidéos ? Après tout, c'est le début de l'été à Liberty View et dans quelques jours se tiendra la course annuelle de vélo du quartier. Une toile de fond idéale pour célébrer son « amiversaire » avec Kristen, sa meilleure amie, et lancer son #challengedelamitié dans l'espoir de gagner un tas d'abonnés. Alors quand Lois apprend que les feux d'artifice de la fête ont été volés, elle y voit une opportunité supplémentaire d'alimenter son projet et de prouver au monde à quel point elle et Kristen sont soudées. Elle n'avait pas imaginé une seule seconde qu'une autre fille puisse accaparer l'attention de son amie à un moment si important, ni que celle-ci prévoirait de partir en camp de vacances juste après la course, la laissant seule pour les semaines à venir. Le challenge de l'amitié est encore loin d'être gagné.

Contenu vo : Lois Lane & the Friendship Challenge TPB

Prix : 10€