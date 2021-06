Carlos Valdes explique son départ de la série Flash

Présent depuis la première saison de la série The Flash , le personnage de Cisco Ramon, aka Vibe, fera ses adieux lors du prochain épisode. L'acteur qui incarne le personnage, Carlos Valdes, est revenu sur sa décision de quitter la série, qui ne sort pas de nulle part, et n'est pas si surprenante que cela.

Ça fait un moment que j'y pense, en fait. Faire ce genre de série avec tel engagement, ça s'est passé très vite, et je crois qu'à cette époque j'étais dans une période où je m'étais ma vie en place. Et dès la saison 4, j'ai commencé à parler de ce à quoi pourrait ressembler la fin du personnage. Donc, la graine était semée, mais ce n'est devenu une réalité que bien plus tard, vers la fin de la saison 5, saison 6, lorsque je me sentais plus à l'aise avec l'idée de "Oh, je pense qu'il y a un bon moyen de mettre fin à ce chapitre".