Paul Bettany n'a plus de contrat avec Marvel Studios

Après avoir été l'une des têtes d'affiche de WandaVision en début d'année, Paul Bettany n'est plus sous contrat avec Marvel Studios pour le moment. Dans une interview accordée à The Playlist, il explique ne pas encore savoir l'avenir que lui réserve Kevin Feige et ses équipes.

La série Disney+ était donc le dernier projet du contrat pour l'acteur mais ça ne devrait être qu'une question de temps avant que le futur de Vision dans le MCU ne soit discuté, Marvel Studios ayant d'autres priorités pour le moment :

Tout ce que je sais, ce sur quoi il communique dans la presse, c'est pour une nomination aux Emmy dans la catégorie des séries limitées. Donc je n'ai pas l'impression que [la saison 2 de WandaVision] aura lieu... J'imagine que ce serait compliqué d'introduire White Vision et ne pas le retrouver d'une manière ou d'une autre, mais nous n'en avons pas encore parlé.

Comme l'explique l'acteur, on imagine mal Kevin Feige laissé en suspens le sort de White Vision, disparu à la fin de la série. Si l'histoire de sa partenaire Wanda Maximoff se poursuivra bien dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la suite pour Paul Bettany est encore floue mais nul doute que sa situation s'éclarcira assez rapidement, une fois que les producteurs de Marvel auront quelques dossiers en moins sur la table.