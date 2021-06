[Sorties Comics] Mercredi 02 Juin

Panini Comics



Dan Chichester, Scott Lobdell, Jackson Guice, Ernie Stiner…



Nouvelles aventures pour l'agent le plus célèbre du S.H.I.E.L.D., avec un volume entièrement composé d'épisodes inédits en France ! Avec des apparitions des Avengers et de Wolverine. Contient les épisodes US Nick Fury Agent of S.H.I.E.L.D. (1989) 24-35, inédits.

Prix : 35€