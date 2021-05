[Sorties Comics] Mercredi 26 Mai

Panini Comics

Cullen Bunn, Iban Coello, Alberto Albuquerque, Joshua Cassara



Venom est pris dans la tourmente War of the Realms, au point de devenir l'arme de Malekith, l'Elfe Noir à la conquête de la Terre ! En plus, les prémisses de l'événement Absolute Carnage. Contient les épisodes US Venom (2018) 13-15 et Web of Venom: Funeral Pyre, précédemment publiés dans VENOM (2020) 1-3.

Prix : 16€