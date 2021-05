Les réalisateurs de Secret Invasion sont connus

Marvel Studios semble avoir fait son choix sur les deux personnes qui réaliseront l'une de leurs prochaines séries TV Disney+, Secret Invasion. Selon The Hollywood Reporter, il s'agit de Thomas Bezucha et Ali Selim.

Ils sont relativement peu connus, mais Bezucha a tout de même écrit et réalisé les deux films The Family Stone and Let Him Go, alors que le plus gros crédit de Selim est la série The Looming Tower de Hulu.

Le tournage de la série débutera en Europe plus tard cette année, alors que sont déjà annoncés au casting Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Emilia Clarke, Olivia Colman et Kingsley Ben-Adir. Killian Scott est elle en discussion pour rejoindre la série qui adaptera le comic book éponyme de 2008, écrit par Brian Michael Bendis et dessiné par Leinil Yu, qui voyait les Skrulls infiltrer tout l'univers Marvel.