Shang-Chi aura une période d'exclusivité au cinéma

C'est la question qui revient constamment concernant la sortie des films désormais : quel moyen de distribution ? Cinéma, streaming ou les deux ? Si Disney et Marvel Studios ont mis un pied dans le streaming avec la sortie de Black Widow, prévue en simultané au cinéma et sur Disney+ Premier Access, ce ne sera pas un modèle qui va forcément s'installer. Il est annoncé que l'opus suivant du MCU, à savoir Shang-Chi et la légende des dix anneaux, verra un retour à une sortie exclusive au cinéma, avant de passer sur une quelconque plateforme de streaming.

Prévu le 3 septembre aux États-Unis, le film sortira dans les salles de cinéma pour une période de 45 jours, avant de pouvoir être diffusé sur Disney+, de manière payante ou non. En France, le film devrait sortir de manière normale au cinéma, dès le 1er septembre 2021. C'est en tout cas un signe positif d'une tentative de retour à la normale, après la crise sanitaire qui a tout chamboulé.