[Review VF] Batman Mythology : Bruce Wayne

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Batman Mythology : Bruce Wayne. Le numéro est écrit et dessiné par un collectif d'auteurs. Il contient les titres US Secret Origins (1987) #6 ; Batman Chronicles #5 ; Detective Comics #155, 226, 614, 678 ; Batman #250, 383, 561 ; Legends of the Dark Knight #79 ; Legends of the Dark Knight 100-page Spectacular #2 ; Gotham Knights #32 ; Batman: Shadow of the Bat #45.

Le célibataire le plus en vue de Gotham City est également son célèbre protecteur : Batman. Mais quels sont les secrets qui entourent ce playboy milliardaire, dirigeant d'une des entreprises les plus florissantes des États-Unis. De son serment fait à ses parents à sa vie de businessman philanthrope, découvrez tous les reflets d'une vie déchirée par un drame il y a des années.

- Vous êtes un brave garçon ! Et vous savez ce que vous voulez ! - Il y a autre chose que je veux. Que vous restiez.

Avant de parler du contenu, il serait de bon ton de présenter un petit peu l'ouvrage en lui-même. Ainsi, et comme pour toute anthologie, nous avons un nombre assez conséquent d'histoires sur le sujet et ce à travers toutes les "ères de Batman ". Pour être plus précis, les histoires vont de 1950 à 2014. Un fait qui sous-entend également que nous avons un panel d'auteurs venant des différentes époques de Batman et autant dire qu'il y a du lourd puisque nous retrouvons Roy Thomas, Bill Finger, Bob Kane, Chuck Dixon et Doug Moench, pour ne citer qu'eux. Les histoires sont complétées par de nombreux travaux éditoriaux réalisés par l'équipe d'Urban Comics.

Bien sûr, avec ce type d'ouvrage, il y a une question à se poser : Avons-nous suffisamment de choses intéressantes à proposer pour réaliser une anthologie autour de Bruce Wayne ? Est-ce qu'il va être de la même qualité que Batman Mythology : Gotham City ou est-ce qu'il s'agit du volume de trop ? Rassurez-vous, l'opus recelle de bonnes petites surprises. Un peu comme l'opus autour de la Batcave , on se rend rapidement compte qu'il y a toujours des choses que l'on ignore et qui s'avèrent assez incroyables (en positif comme en négatif d'ailleurs). Entendez par là que, cette fois encore, vous allez vous retrouver face à des numéros qui vont mettre en place des histoires que l'on n'aurait pas aujourd'hui. On peut penser au numéro dans lequel on apprend que Batman portait le costume de Robin à une époque. Dans le même ordre d'idée, on découvre qui est la véritable personne à déduire l'identité de Batman . Dans le même ordre d'idée, vous avez également un numéro (très court, malheureusement) autour de la jeunesse de Bruce Wayne . Un numéro qui tient une importance toute particulière dans l'univers Batman puisqu'il s'agit d'un numéro dans lequel les parents de Bruce sont encore vivants. Un fait suffisamment rare pour le souligner.

De manière générale, cet opus possède donc son lot de surprise et offre, au final, des récits assez différents et, de ce fait, qui sont plutôt intéressants à suivre. Après, une bonne poignée de numéros sont assez vieillots. Un fait qui se ressent tant sur les dessins que sur les dialogues. Vous en avez d'ailleurs un bel exemple ci-dessous.

Quelle dérision... Batman réduit à consulter un guide pour détectives débutants ! Que ferais-je pour protéger mon secret.

Concernant la partie graphique, vous trouverez, sans surprise, un petit peu de tout. Comme pour toute anthologie, certains dessins sont clairement de l'ancienne école et nécessiteront sans doute un temps d'adaptation si vous n'avez pas l'habitude. Pour le reste, le tout est plutôt bon. Après tout, on retrouve quand même quelques grands noms de l'univers Batman .

En bonus, vous trouverez quelques travaux de la part de la team Urban, une interview fictive de Bruce Wayne écrite par Chuck Dixon, un dossier intitulé "Sur les épaules des géants : les hommes qui ont fait Gotham ainsi que les biographies des auteurs.