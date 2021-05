The Suicide Squad obtient la classification rated-R

Alors que le réalisateur James Gunn nous le promettait, c'est désormais officiel, la Motion Picture Association a officiellement classé The Suicide Squad comme rated-R. Les éléments du film qui ont convaincu à ce choix sont les suivants : "De la violence et du gore, le langage, certaines références au sex, l'utilisation de drogues et de la nudité brève".

Si les premiers éléments sont assez attendus et plutôt communs aux autres films de super-héros classés R, la mention de nudité est peut-être plus suprenante. En tout cas, ce ne sera pas le premier film du DCEU à se voir attribuer cette classification, puisque cela avait également été le cas pour Birds of Prey.

The Suicide Squad sortira le 28 juillet en France.