La planning des sorties Power Rangers de Vestron

Après avoir annoncé l'acquisition de la licence Power Rangers la semaine dernière, Vestron vient d'annoncer le planning prévisionnel de ses sorties Power Rangers pour les mois à venir, et il y aura de quoi faire entre séries régulières, mini-séries, one-shot et graphic novels.

Le programme commencera en juillet avec la sortie du graphic novel Soul of the Dragon, centré sur Tommy Oliver , le ranger vert, dans un futur où il ne pourra pas vivre sa retraite tranquillement.

En octobre, nous aurons un tome 0 pour Unlimited Power, comme se nomme la nouvelle ère de publication des séries Power Rangers. Ce tome pourrait contenir les numéros 51 à 55 de Mighty Morphin Power Rangers qui mettent en place cette ère et les deux nouvelles séries.

En décembre, un tome sera centré sur la Ranger Slayer avec le one-shot sur le personnage, ainsi que la mini-série Drakkon New Dawn où elle a un rôle central.

On passe ensuite en 2022, avec en février le premier tome de Unlimited Power: Mighty Morphin qui contiendra les 4 premiers numéros de la série centrée sur l'équipe emblématique qui fera face à Lord Zedd ainsi qu'à un nouveau ranger vert.

Le mois suivant, en mars, c'est Unlimited Power: Power Rangers tome 1 qui sortira et contiendra 4 numéros de la série. Cette série se centre sur les Omega Rangers, une nouvelle équipe avec des têtes connues, qui a une mission dans l'espace et des alliances qui ne font pas l'unanimité.

En mai, c'est le grapghic novel The Psycho Path qui sera publié. Il se centre sur Andros, le ranger Rouge de l'espace, et sa soeur Karone/Astronema. On y découvre aussi le Psycho Ranger Vert.

En juin et juillet, on retrouvera les deuxièmes tomes de Unlimited Power: Mighty Morphin et Unlimited Power: Power Rangers, chacun contenant les numéros 5 à 8 des séries respectives.

Enfin, en août, c'est le tome Unlimited Power: Darkness qui concluera cette première vague d'annonce. Il contiendra deux one-shots. Le premier Heir to Darkness sera lié au deuxième tome de Power Rangers, tandis que Edge of Darkness aura son importance pour le tome 3 de Power Rangers.

Que pensez-vous de ce programme ?