Une adaptation de Lady Killer avec Blake Lively

Une nouvelle oeuvre de l'éditeur américain Dark Horse va voir le jour du côté de la plateforme de streaming Netflix, alors que les deux parties ont un accord depuis 2019. Après The Umbrella Academy et Polar, c'est la série Lady Killer qui va être adaptée en film, avec l'actrice Blake Lively (Green Lantern, Gossip Girl) dans le rôle principal.

Cette série créée par Joëlle Jones et Jamie S. Rich suit le personnage de Josie Schuller, qui est en apparence une mère de famille classique des années 50, mais se révèle en fait être une assassin travaillant pour la mafia.

Le film sera écrit par Diablo Cody, alors qu'il sera produit par la société de Lively, B for Effort, avec Kate Vorhoff. On retrouvera également des gens de chez Dark Horse à la production : Mike Richardson et Keith Goldberg.

La série est disponible en France chez Glénat Comics.