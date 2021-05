Vestron récupère la licence Power Rangers

Après un teasing sur sa page Facebook, l'éditeur Vestron a annoncé avoir récupéré les droits de publication de la franchise Power Rangers en France.

La première parution concernant la licence sortira le 30 juillet et il s'agit graphic novel Soul of the Dragon qui est centré sur le plus célère des rangers : Tommy Oliver . Le tome sera vendu à 16,95€.

Tommy Oliver était l’un des plus iconiques Power Rangers de l’Histoire, une véritable légende parmi les siens. Mais il y a bien longtemps que Tommy en a fini avec cette vie… Désormais, il aspire à la retraite, laissant la Space Patrol Delta protéger son monde. Seulement, lorsque son fils disparaît, Tommy retrouve sa fougue, ses pouvoirs, ses amis et même quelques ennemis sur le parcours de sa toute dernière mission : le retrouver et le ramener à la maison. Par Kyle Higgins (Nightwing), Giuseppe Cafaro (Suicide Squad) et Jason David Frank, celui qui a incarné Tommy dans la série tv originale Mighty Morphin Power Rangers, l’ultime aventure du meilleur Ranger ! Cet album est un récit complet POWER RANGERS : Il peut être lu en dehors de toute série et sans connaissance préalable de l’univers Power Rangers -> Le point d’entrée idéal pour les comics Mighty Morphin Power Rangers !

Vestron a aussi annoncé qu'ils ne poursuivraient pas la publication de la série entamée par Glénat, l'éditeur ayant abandonné la licence en publiant très peu de tomes par rapport au matériel disponible. Ainsi Vestron commencera en publiant l'ere Unlimited, comme elle est appelée, à savoir la séparation de la précédente série en deux séries distinctes: Mighty Morphin et Power Rangers. Le site PowerRangersReunification a d'ailleurs obtenu l'information qu'un tome 0 de Mighty Morphin serait publié. Il devrait contenir les derniers numéros de la série Mighty Morphin Power Rangers qui mettaient en place l'ère Unlimited et expliquait pourquoi il y avait besoin de deux séries. Cela aidera le lecteur à ne pas être perdu car commencer aux tomes 1 pourrait être plus compliqué.