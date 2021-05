Hannah John-Kamen est la nouvelle Red Sonja du grand écran

Le nouveau projet d'adaptation de Red Sonja au cinéma a trouvé son actrice principale en la personne de Hannah John-Kamen. L'actrice sera rapidement reconnue par les fans du MCU, puisqu'elle y incarne Ghost dans Ant-Man and The Wasp. On peut également citer à son actif les films Killjoys, The Stranger, and Brave New World, ainsi que le futur reboot de Resident Evil.

Ce retour de la diablesse à l'épée au cinéma sera co-écrit et réalisé par Joel Soloway (Transparent), qui s'est exprimé sur le choix de l'actrice :

Hannah est une actrice talentueuse que nous suivant depuis des années et elle EST Red Sonja. Son éventail de jeu, ses sensibilités et sa force sont toutes des qualités que nous recherchions et nous ne pourrions être plus enthousiastes de démarrer de voyage avec elle.

Le projet est co-écrit par Tasha Huo, showrunneuse de la prochaine série animée Tomb Raider sur Netflix, et porté par le studio Millenium Films.