[Review VF] Batman Arkham : Poison Ivy

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Batman Arkham : Poison Ivy. Il est écrit et dessiné par un collectif d'auteurs. Il est sorti le 23 avril 2021 pour 28 euros. Il contient les titres US Batman #181, Secret Origins #36, Legends of the Dark Knight #42-43, Batman: Shadow of the Bat Annual #3, Batman/Poison Ivy #1, Batman Chronicles #9, Batman: Gotham Knights #14-15, Batman/Poison Ivy: Cast Shadows, Joker's Asylum: Poison Ivy #1, Secret Origins V2 #10.

Pamela Lillian Isley était une jeune étudiante fascinée par la botanique et la toxicologie lorsque le professeur Jason Woodrue a expérimenté sur elle des produits interdits. Devenue Poison Ivy , elle s'est lancée dans une lutte incessante contre Batman et les autorités, notamment les grands pollueurs qui mettent à mal l'équilibre écologique de la planète, et tente d'instaurer le règne incontesté du monde des plantes.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons parler de la collection en elle-même. Cette dernière fait partie de l'initiative d'Urban Comics de multiplier les parutions Batman . Pour cela, l'éditeur a mis en place deux collections, une collection Mythologie qui se concentre sur un point précis du batverse (la Batcave , Gotham City etc) et une collection Arkham qui, pour résumer le plus simplement du monde, se concentre sur un super-vilain. A noter d'ailleurs que, visiblement, on ne va pas uniquement se concentrer sur ceux qui sont envoyés à Arkham puisque le tome 3 sera sur le Pingouin qui, de son côté, est envoyé neuf fois sur dix à Blackgate et non à Arkham lorsqu'il se fait coffrer. Il y a peu, nous vous avions parlé du tome autour de Double Face . Aujourd'hui, c'est Poison Ivy qui s'y colle !

Quel genre de plan de sauvetage de la forêt allez-vous gribouiller sur vos serviettes en papier ?

Le choix des oeuvres est intéressant, représentatif du personnage et, la plupart du temps, inédit en France. Il faut dire aussi qu'il est assez rare qu'Ivy soit au centre des débats et ce, que cela soit aux Etats-Unis ou en France. Cet opus est donc une excellente nouvelle pour les amateurs du personnage. Les différentes histoires permettent de retracer les différentes époques (les titres vont de 1966 à 2007) mais également d'étudier les différentes facettes du personnages. Ainsi, on se rendra d'ailleurs rapidement compte à quel point le personnage était plat à ses débuts. Ce n'est pas tant le fait que le personnage ne se battait pas encore pour l'écologie qui est gênant mais bien le fait qu'à côté de cette absence... il n'y a rien. Le personnage est vide, sans relief. Des récits qui restent distrayants donc mais qui ne rendent pas forcément hommage au personnage tel qu'on le connait. Ce n'est que vers la moitié de l'opus que l'on retrouve véritablement la Poison Ivy que l'on a, le plus souvent, en tête avec son côté femme fatale, sa force de caractère, et son combat pour l'écologie... L'opus permet donc, au-delà de lire les récits, de voir l'évolution du personnage.

Le seul point qui n'est pas vraiment abordé est celui de la complexité de la relation entre Ivy et Harley. Néanmoins, on n'ira pas non plus jusqu'à dire qu'il s'agit-là d'une surprise. Si l'opus Harley & Ivy a été incapable d'aborder le sujet, il y avait peu de chance qu'un opus sur le personnage d'Ivy seul en soit capable.

Durant les deux heures que vous allez trinquer, au moins douze espèces différentes seront éteintes.

Pour ce qui est de la partie graphique, vous avez du bon et du moins bon, du vieux et du plus récent. A partir d'année 1, les dessins gagnent néanmoins déjà en modernité. Autant dire que cela arrive relativement vite donc. Seul le premier tiers du livre contient des dessins que certains jugeront "vieillots". De manière générale, le tout est est plutôt bon bien que certains nécessitent un petit temps d'adaptation notamment ceux de "l'ombre d'un doute" qui sont assez particuliers. A noter également que la partie graphique de Ronnie Del Carmen pour "Le pari" sont inspirés de Batman TAS (logique vu que Paul Dini est au scénario).

Pour ce qui est des bonus, vous avez les biographies des auteurs ainsi qu'une introduction. On trouvera également une biographie du personnage en fin d'opus.