[Sorties Comics] Vendredi 30 Avril

Reflexions



La suite de la quête de Desdre afin de retrouver les morceaux de son passé et de comprendre ses liens avec la Protectrice de l'Irlande. La série à succès de Sharon Scott et Steve Firchow continue de ravir les amoureux des comics des années 2000 avec cette histoire mêlant magie, légendes, et combats médiévaux.

Prix : 16.5€