La DC FanDome de retour en octobre

DC FanDome, c'est la convention virtuelle qui avait été lancée l'an dernier par DC Comics, pour pallier aux absences des autres grandes conventions annuelles telles que les Comic Con de San Diego et New York. Elle s'était déroulée en deux parties, en août et en septembre, présentant un maximum de contenus et d'avant-premières autour de ses films, séries TV et comics. Eh bien sachez qu'elle sera de retour cette année !

On ne sait pas si la situation sanitaire toujous fragile a poussé DC et Warner Bros a retenté l'expérience, ou s'il s'agit d'un évènement qui va s'installer dans le temps, mais la DC FanDome sera bien présente en 2021. Elle se déroulera le 16 octobre.

The epic global event is back!

Return to #DCFanDome 10.16.21 pic.twitter.com/ZifZGCPOig — DC (@DCComics) April 28, 2021

Difficile de dire pour le moment quel sera le programme, mais avec tous les projets que DC a dans les cartons et en développement, il devrait y avoir de quoi faire !