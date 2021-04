Le FCBD France annonce sa date pour 2021

Le Free Comic Book Day se déroule habituellement le premier samedi du mois de mai, une tradition qui n'a pas pu être respectée en 2020, et qu'il sera trop juste en maintenir également cette année. L'évènement est donc décalé et nous retrouverons cette fête des comics si appréciée à la rentrée, le samedi 11 septembre, pour être précis.

Voici le message partagé par l'organisation :

Vous êtes beaucoup à nous poser la question et comme vous vous en doutez, le Free Comic Book Day France 2021 ne pourra pas se tenir le samedi 1 mai prochain.



Dans ce cas, quand le FCBD France 2021 aura t-il lieu ?

Parce que OUI, la grande fête annuelle des comics aura bien lieu cette année :

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 11 septembre 2021 dans toutes les librairies participantes.



En attendant toutes les annonces (titres, affiche, etc...), prenez bien soin de vous et de vos proches. Restez chez vous pour ceux qui le peuvent et profitez-en pour lire ou relire vos comics. Merci et bravo pour ceux qui doivent sortir pour bosser en ce moment