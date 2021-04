[Zap' MDCU] Sorties du 14/04/2021: Justice League

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 21 avril! Grosse semaine d'indés avec la découverte de Laila Starr et la suite de Power Rangers chez Boom! Studios, la suite de Stray Dogs chez Image Comics et le début de Godzilla: Monsters & Protectors chez IDW Publishing. Chez Marvel, on continue de suivre Eternals et on a jeté un oeil à l'anthologie Women of Marvel. Chez DC Comics, on reste sur du classique avec la lecture de Nightwing, The Flash et Justice League, ainsi que le deuxième numéro de l'anthologie Superman: Red & Blue.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Prisms Part 2 / Dangerous Things Ecrit par Brian Michael Bendis / Ram V Dessiné par David Marquez / Xermanico Couverture de David Marquez Ecrit par Brian Michael Bendis / Ram V Dessiné par David Marquez / Xermanico Couverture de David Marquez

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Women of Marvel #1 Ecrit par Collectif Dessiné par Collectif Couverture de Sara Pichelli Ecrit par Collectif Dessiné par Collectif Couverture de Sara Pichelli

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Blink of an Eye Chapter 2 Ecrit par Jeremy Adams Dessiné par David Lafuente & Brandon Peterson Couverture de Brandon Peterson Ecrit par Jeremy Adams Dessiné par David Lafuente & Brandon Peterson Couverture de Brandon Peterson

LES GRANDS DE L'INDé





(1) Chapter 3: Lie Down Ecrit par Tony Fleecs Dessiné par Trish Forstner Couverture de Tony Fleecs & Trish Forstner Ecrit par Tony Fleecs Dessiné par Trish Forstner Couverture de Tony Fleecs & Trish Forstner





(1) Power Rangers #6 Ecrit par Ryan Parrott Dessiné par Francesco Mortarino Couverture de Matteo Scalera Ecrit par Ryan Parrott Dessiné par Francesco Mortarino Couverture de Matteo Scalera