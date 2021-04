[Review VF] Bully Wars

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Bully Wars. Le numéro est écrit par Skottie Young et est dessiné par Aaron Conley. Il est sorti le 16 avril pour 15.50 euros. Il contient les titres US Bully Wars volume one (#1-5).

Tout au long de leur scolarité à Rottenville, Spencer, Edith, Ernie et bien d'autres ont dû subir les brimades incessantes de la plus grosse brute de l'école, Rufus Ruffhouse. En rentrant au lycée, ils n'auraient jamais imaginé que les choses puissent changer, que leur ennemi de toujours allait trouver plus fort que lui et devenir à son tour victime de harcèlement scolaire. Comble : lui qui pensait être le tyran le plus craint et respecté de la ville n'a même pas été convié à la célèbre « guerre des Brutes », dont Hock est l'indétrônable vainqueur depuis maintenant trois ans. Son ego en prend un sacré coup. C'est alors qu'une alliance étonnante va se faire entre Rufus et ses anciens boucs émissaires pour tenter de survivre ensemble au concours façon Hunger Games qui s'annonce.

Salut, les losers.

Bully Wars est un titre léger et fun. La lecture est rapide et devrait clairement plaire au plus grand nombre malgré son joli logo "Urban Kids". On est plus sur de l'humour visuel / cartoonesque et autre comique de situation mais cela passe très bien. L'exagération est bien dosée et offre plusieurs scènes qui font sourire. Le principe même du souffre-douleur qui aide celui qui le fait souffrir offre des échanges assez intenses. Et même si, finalement, on tourne un peu à la rigolade un sujet sérieux, il y a néanmoins quelques remarques, quelques pistes de réflexions à étudier ci et là. Les personnages sont assez clichés mais ils n'en restent pas moins assez attachants. Une fois encore, le but de la lecture n'est pas de chercher de la profondeur ou d'étudier chaque dialogue mais bien de poser son cerveau et de se détendre.

Concernant les défauts, il n'y en a pas vraiment. On précisera néanmoins que l'idée du comics est plus de jouer avec ce sujet sérieux plutôt que de tenter d'y mettre fin. Le comics n'est pas au service du harcèlement scolaire. C'est bien le harcèlement scolaire qui est au service du comics, ce qui n'est pas du tout la même chose. Attention, il y a bien des piques bien senties et plusieurs phrases méritent réflexion. De même, la fin est téléphonée mais est bien amenée et est un beau final pour un sujet aussi sérieux. Après, Bully Wars n'a jamais eu la prétention de mettre fin au harcèlement scolaire (tout comme il aurait sans doute été difficile d'accomplir cette mission en si peu de pages). Je tenais juste à faire cette précision pour ceux qui, comme moi, regardent de très près tout ce qui touche à ce sujet. La BD reste un divertissement avec quelques pistes de réflexion plus ou moins dissimulées, rien de plus. C'est d'ailleurs pourquoi je prends avec une cette légèreté la phrase "On s'exploite l'un l'autre, alors pas de grand discours". Dans un sens, c'est vrai. Après, comparer un mec qui utilise un autre mec par simple plaisir ou sadisme et un mec qui utilise un autre mec pour tenter de s'en sortir, ce n'est clairement pas la même chose. Mais bon, une fois encore, prenons cette phrase avec légèreté. Pis bon... si le livre est dans la catégorie Urban kids, ce n'est sans doute pas pour rien.

A partir d'aujourd'hui, on existe.

Pour ce qui est de la partie graphique, on est dans un univers qui fait très Skottie Young. Oui, ce dernier n'intervient pas sur les dessins mais on retrouve clairement son délire, son approche un peu légère et cartoony. On est dans l'exagération et cela passe très bien (comme déjà signalé, la plupart des sketchs sont visuels). Le tout n'empêche pas d'avoir plusieurs planches assez travaillées et, finalement, très détaillées. On peut penser aux dessins en pleines pages notamment ceux de style "labyrinthe" dont le rendu final est extrêmement efficace. Les covers sont également bien imaginées et bien mises en scène. Mention spéciale à la cover #3 qui, paradoxalement, est moins imagée mais bon... il y a un hadouken !

En bonus, vous trouverez un carnet de croquis ainsi qu'une galerie de covers on ne peut plus intéressante.