DC lance un label d'horreur avec un prélude à The Conjuring

L'éditeur DC Comics annonce le lancement d'un nouveau, DC Horror, dont le premier titre sera un prélude au film The Conjuring: The Devil Made Me Do It (Sous l'emprise du Diable), produit par Warner Bros. et New Line Cinema. The Conjuring: The Lover sera une mini-série en cinq numéros, écrite par les scénaristes du film et de The Conjuring 2, David Leslie Johnson-McGoldrick et Rex Ogle, et dessinée par Garry Brown. L'artiste signera également une couverture variante au format 1:25, alors que la principale sera réalisée par Bill Sienkiewicz, et une autre variante par Ryan Brown.

La série explore l'histoire tragique de Jessica, une étudiante qui revient à la fac après les vacances d'hiver, amenant avec elle l'anxiété de ses mauvaises notes du semestre précédent, le malaise de devoir affronter un garçon avec qui elle souhaiterait ne jamais avoir couché, et le sentiment perturbant d'être observée. Jessica se rend vite compte qu'elle est devenu la cible de quelque chose de démoniaque, qui ne reculera devant rien avant de l'avoir attrapée. Mais pourquoi cette sinistre présence s'en prend à une étudiante en apparence normale ?

Chaque numéro contiendra également une histoire bonus, qui explorera encore plus l'univers de la saga. Le back-up du premier numéro sera signé Scott Snyder et Denys Cowan, et celui du deuxième Che Grayson et Juan Ferreyra.