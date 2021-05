Une suite à la série animée Justice League en comics

Quinze ans après son arrêt, les fans de la série animée Justice League vont pouvoir retrouver cet univers très apprécié ! DC Comics annonce une série en sept numéros, Justice League Infinity, qui sera une sorte de continuation de cette oeuvre pilier du DCAU. On y retrouvera l'équipe des sept super-héros DC (Superman, Wonder Woman, Batman, Flash, Green Lantern, Martian Manhunter et Hawkgirl ) qui ont lancé la série, ainsi que de nouveaux alliés et de nouvelles menaces, mais également des éléments du multivers !

Les vétérans de Justice League et Justice League Unlimited sont de retour à l'écriture, avec James Tucker et J.M. DeMatteis, alors que les dessins sont signés Ethen Beavers, avec des couvertures de Francis Manapul. La série débutera au mois de mai en digital, avec de commencer à sortir en version papier au mois de juillet.

La série Justice League a été diffusée durant deux saisons de 2001 à 2004, avec l'équipe de sept membres, avant de s'étendre à tout l'univers DC avec Justice League Unlimited, pour 3 saisons, de 2004 à 2006. Elles font partie du fameux DC Animated Universe, avec d'autres monuments comme les séries animées Batman et Superman .