20th Century Studios va adapter Starlight de Mark Millar

Ça commence à se décanter du côté des projets de Mark Millar et de son Millarworld ! Alors que Jupiter's Legacy arrive sur Netflix dans moins d'un mois, c'est le comic book Starlight qui est visé par le studio 20th Century, pour une adaptation en long-métrage. Et il y a déjà un homme à la tête du projet, Joe Cornish, qui devrait écrire et réaliser le film.

20th Century Studios est anciennement connu sous le nom de 20th Century Fox, avant son rachat par le groupe Disney, et avait à cette époque déjà mis une option sur Starlight. Millar a expliqué que des problèmes de droits avec Netflix, qui détient tout son catalogue, avaient ralenti le projet. Les choses semblent donc rentrer dans l'ordre désormais.

On doit à Joe Cornish son premier film en 2011, Attack the Block, et son dernier de 2019, The Kid Who Would Be King. Il a également participé à l'écriture du premier Ant-Man, et de TinTin : le secret de la licorne.

La série Starlight s'intéresse à Duke McQueen, un Ancien astronaute, qui déclare avoir une fois sauvé le monde d'une catastrophe, mais personne ne le croit. Quarante ans plus tard, un visiteur d'un autre monde l'appelle à l'aide, et il embarque pour une dernière aventure.